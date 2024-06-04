В небе над Курской областью ПВО уничтожили четыре снаряда РСЗО «Ольха»

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России нейтрализовали четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» в небе над Курской областью. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

«Пресечена попытка <...> совершить террористическую атаку», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, операция произошла в районе 13:00 по московскому времени. Боеприпасы принадлежали Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Незадолго до этого минобороны РФ доложило, что российские силы ПВО уничтожили 18 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» за минувшие сутки. Более того, были сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, а также 41 беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Накануне российские средства ПВО ликвидировали шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области.

Ранее на подлете к Белгороду силы ПВО нейтрализовали два украинских снаряда РСЗО.