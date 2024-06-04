«Спросите у арабов, почему его уволили»: Семин о назначении Николича в ЦСКА

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин кратко ответил на вопрос о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост наставника московского ЦСКА. Его слова приводит Sport24.

«Вы лучше спросите у арабов, почему они его уволили. Я-то откуда знаю, кто такой Николич? Так и напишите — все вопросы по Николичу спрашивайте там, у арабов», — сказал Семин.

Николич в сезоне-2023/24 тренировал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Команда выиграла под его руководством два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

О том, что ЦСКА и Николич достигли соглашения, армейский клуб объявил 4 июня. ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА занял шестое место. 3 июня пост главного тренера ЦСКА покинул Владимир Федотов, который возглавлял армейцев с 2022 года.

Сербский специалист работал в московском «Локомотиве» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» стали обладателем Кубка России в сезоне-2020/21.

Ранее футболист «Зенита» официально перешел в ЦСКА.