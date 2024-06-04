Байден предположил, почему Нетаньяху продолжает войну в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает операцию в Секторе Газа по собственным политическим причинам. Об этом высказался президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью журналу Time.

По мнению интервьюера, который процитировал высказывания некоторых израильских политиков, Нетаньяху преследует собственные политические цели, отказываясь прекращать войну в Секторе Газа — в первую очередь, пытаясь сохранить собственную политическую жизнь.

Сначала американский президент не стал комментировать это мнение, однако затем Байден отметил, что «у людей есть все причины, чтобы делать такой вывод».

Кроме того Байден заявил, что у него с Нетаньяху есть «крупные разногласия» в вопросах двухгосударственного решения конфликта Палестины и Израиля.

До этого в Госдепе США назвали последствия бессрочной войны в Газе для Израиля.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.