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В Орловской области задержали троих экс-участников ЧВК «Вагнер», создавших ОПГ

Baza: бывшие вагнеровцы вымогали квартиры и машины у жителей Орловской области

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Орловской области задержали бывших бойцов ЧВК «Вагнер», ставших членами ОПГ. Об этом пишет Baza.

Как установило следствие, трое бывших вагнеровцев создали свою ОПГ в мае 2023 года. Они вымогали деньги у жителей региона, которые задолжали разные суммы продавцам наркотиков, а также забирали у них машины и квартиры.

Установлена причастность экс-наемников к восьми эпизодам вымогательства. В ноябре бандиты вымогали 55 тыс. рублей у орловчанина, под угрозами тот написал расписку, по которой вымогателям перешла в собственность его Audi A6.

Затем злоумышленники потребовали 50 тыс. у 24-летнего мужчины, отдать деньги пострадавший согласился, когда они достали охотничий нож, топор и самодельный пистолет с глушителем.

Еще одного местного жителя, который ранее сам работал наркокурьером, вымогатели лишили квартиры. Он сам уговорил мать переписать жилплощадь на бандитов после нападения с топором и дубинкой.

По делу задержаны уже четверо подозреваемых, они находятся под арестом.

Ранее лидер забайкальской ОПГ 90-х отсидел полсрока в тюрьме и уехал на СВО.

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