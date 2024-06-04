В Орловской области задержали троих экс-участников ЧВК «Вагнер», создавших ОПГ

В Орловской области задержали бывших бойцов ЧВК «Вагнер», ставших членами ОПГ. Об этом пишет Baza.
Как установило следствие, трое бывших вагнеровцев создали свою ОПГ в мае 2023 года. Они вымогали деньги у жителей региона, которые задолжали разные суммы продавцам наркотиков, а также забирали у них машины и квартиры.
Установлена причастность экс-наемников к восьми эпизодам вымогательства. В ноябре бандиты вымогали 55 тыс. рублей у орловчанина, под угрозами тот написал расписку, по которой вымогателям перешла в собственность его Audi A6.
Затем злоумышленники потребовали 50 тыс. у 24-летнего мужчины, отдать деньги пострадавший согласился, когда они достали охотничий нож, топор и самодельный пистолет с глушителем.
Еще одного местного жителя, который ранее сам работал наркокурьером, вымогатели лишили квартиры. Он сам уговорил мать переписать жилплощадь на бандитов после нападения с топором и дубинкой.
По делу задержаны уже четверо подозреваемых, они находятся под арестом.
Ранее лидер забайкальской ОПГ 90-х отсидел полсрока в тюрьме и уехал на СВО.