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Канада обновила санкционные списки украинцев за связи с РФ

Канада ввела санкции против десяти граждан Украины за связи с РФ

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Anita Anan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Канада внесла в санкционные списки за связи с РФ 10 граждан Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадский МИД.

Оттава ведет «черный список» с 2014 года и вносит туда украинских граждан, которые, по ее мнению, причастны к воссоединению Крыма и восточных регионов страны с Россией.

На этот раз в санкционные списки добавили бывшего премьера страны Николая Азарова, его сына Алексея, экс-генпрокурора Виктора Пшонка и его сына Артема, бывшего вице-премьера Раису Богатыреву, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и бывшего председателя СБУ Александра Якименко.

Накануне стало известно, что США ввели санкции против Ирана из-за беспилотников. В пресс-релизе американского Госдепа говорится, что речь идет о дронах, которые Иран поставляет России и «военизированным партнерам» для пролонгации конфликтов и дестабилизации региона». Российская сторона это отрицает.

Ранее Запад потребовал от Республики Сербской ввести санкции против РФ.

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