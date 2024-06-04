Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зарубежный бизнес хочет принимать российские карты «Мир»

АБР обратилась в ЦБ с просьбой допустить иностранцев к приему «Мир»

close
100%
Онур Озовали/Sputnik/РИА «Новости»

Ассоциация банков России (АБР) направила письмо в Центробанк с просьбой разрешить иностранным юридическим лицам выступать в качестве платежных агрегаторов для приема карт «Мир». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время, согласно закону, иностранные компании не могут квалифицироваться как платежные агрегаторы. Этим правом обладают лишь юрлица, созданные по российскому законодательству и не являющиеся кредитными организациями, уточняет издание.

По замыслу, иностранные компании будут агрегировать на своих банковских счетах средства, поступающие от российских банков по операциям с картами «Мир», а затем распределять их между торгово-сервисными партнерами за рубежом.

Центробанк предложил АБР предоставить дополнительную информацию, в том числе данные о величине запроса на открытие счетов в российских банках иностранными юрлицами. По словам источника издания, высокий спрос на эту схему есть не только со стороны интернет-магазинов, но и офлайн-торговли. Отчасти такой механизм уже действует через разные модели зачета встречных потоков рублей и иностранной валюты.

Однако эксперты видят риски в трансграничных переводах средств со счетов иностранных фирм в российских банках на счета зарубежных партнеров, особенно в недружественных странах. Такие операции могут быть расценены как отмывание денег и заблокированы.

До этого оператора карт «Мир» захотели привлечь к борьбе с отмыванием денег.

Ранее россиянам объяснили, какую валюту брать в отпуск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами