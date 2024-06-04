Зарубежный бизнес хочет принимать российские карты «Мир»

Ассоциация банков России (АБР) направила письмо в Центробанк с просьбой разрешить иностранным юридическим лицам выступать в качестве платежных агрегаторов для приема карт «Мир». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время, согласно закону, иностранные компании не могут квалифицироваться как платежные агрегаторы. Этим правом обладают лишь юрлица, созданные по российскому законодательству и не являющиеся кредитными организациями, уточняет издание.

По замыслу, иностранные компании будут агрегировать на своих банковских счетах средства, поступающие от российских банков по операциям с картами «Мир», а затем распределять их между торгово-сервисными партнерами за рубежом.

Центробанк предложил АБР предоставить дополнительную информацию, в том числе данные о величине запроса на открытие счетов в российских банках иностранными юрлицами. По словам источника издания, высокий спрос на эту схему есть не только со стороны интернет-магазинов, но и офлайн-торговли. Отчасти такой механизм уже действует через разные модели зачета встречных потоков рублей и иностранной валюты.

Однако эксперты видят риски в трансграничных переводах средств со счетов иностранных фирм в российских банках на счета зарубежных партнеров, особенно в недружественных странах. Такие операции могут быть расценены как отмывание денег и заблокированы.

До этого оператора карт «Мир» захотели привлечь к борьбе с отмыванием денег.

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