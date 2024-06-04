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Стала известна стоимость московской квартиры певицы Славы

«Звездач»: певица Слава купила квартиру за 119 млн рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Слава приобрела недвижимость в Москве. Об этом сообщает «Звездач».

Слава купила квартиру с панорамными окнами в элитном комплексе в Пресненском районе. Само жилье находится на 33-м этаже. Всего в квартире четыре комнаты без ремонта. Метраж — 129,9 квадратных метра. Окна артистки выходят на Лужники, Воробьевы горы и Москву-реку.

По данным издания, застройщики оценили квартиру в 119,3 миллиона рублей.

Слава начала свою музыкальную карьеру в 2002 году. В 2004-м она выпустила свой первый студийный альбом «Попутчица». Она является лауреаткой премий «Песня года» и «Золотой граммофон».

В декабре 2022 года Слава рассталась с бизнесменом Анатолием Данилицким после 20 лет отношений. Известно, что пара расходилась не один раз. Первый их разрыв произошел в 2011 году. Певица рассказывала, что тогда они разошлись из-за обоюдных измен.

В 2022-м причиной расставания стало то, что Данилицкий проводил время с проститутками в ночном клубе. В июле супруги помирились. Бизнесмен снова сделал предложение певице, однако та его пока не приняла.

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