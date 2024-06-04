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У Lada Granta начала трескаться краска на бамперах

АвтоВАЗ отзовет автомобили Lada Granta из-за отслоения краски на бамперах

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LADA

На «АвтоВАЗе» проводят сервисную кампанию по перекраске и замене бамперов автомобилей Lada Granta. Об этом сообщает «Лада. Онлайн».

«При обращении владельца автомобиля из списка по несоответствию «растрескивание/отслоение ЛКП бамперов», дилерский центр перекрасит бампер, по которому было заявлено несоответствие. В случае, если под отслоением видно нанесение первичного ЛКП (бампер ранее перекрашивался в заводских условиях), тогда требуется замена и окраска заявленного бампера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что окраска деталей будет производиться по технологии, действующей на предприятии.

До этого стало известно, что в России пройдет отзывная кампания в отношении 3,9 тыс. автомобилей Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX, которые могут самопроизвольно двигаться при переводе рычага трансмиссии в нейтральное положение. Из-за особенностей конструкции одного из дисков тормозной муфты при переводе трансмиссии в нейтральное положение диски не сразу выходят из зацепления с пластинами и часть крутящего момента продолжает передаваться на колеса.

Официальный представитель Toyota в России известит владельцев о необходимости перекалибровки блока управления автоматической трансмиссией.

Ранее сообщалось, что в России появится бюджетный кроссовер DFSK 500 из Китая.

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