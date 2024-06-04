Футболист «Зенита» официально перешел в ЦСКА

Футболист Данил Круговой, выступавший за петербургский «Зенит», стал футболистом московского ЦСКА. Об этом сообщает Telegram-канал красно-синих.

«Круговой будет выступать под 3 номером. Предыдущим клубом Кругового был «Зенит», за который он выступал с лета 2020 года. За это время игрок сыграл 105 матчей. Он забил два мяча и выполнил девять голевых передач», — говорится в сообщении.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник, который вызывался в сборную России, должен был выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2» и исключен из заявки основной команды. Соответственно, во второй части сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге Круговой за «Зенит» не сыграл.

Круговой выступал за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды.

Ранее Круговой рассказал, что однажды купил косуху за 300 тысяч рублей.