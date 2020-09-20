Россияне смогут увидеть пролет МКС в ночном небе

В период с 20 сентября до 10 октября жители России смогут ежедневно наблюдать за пролетом Международной космической станции (МКС) в ночном небе. Об этом сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

В госкорпорации отметили, что на большей части России стартует очередной сезон видимости пролетов МКС.

«И мы снова можем передать привет МКС и помахать рукой «жителям» орбитального дома — Ивану, Анатолию и Крису», — говорится в сообщении.

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