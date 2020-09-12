«Роскосмос» предупредил об угрозе столкновения МКС со спутником США

«Роскосмос» предупредил об угрозе столкновения Международной космической станции (МКС) с аппаратом BRICSat-2, который стал космическим мусором. Об этом сообщило российское ведомство.

В «Роскосмосе» уточнили, что орбиту МКС скорректируют с целью избежать столкновения с BRICSat-2. Предполагается, что они могут столкнуться в 02.23 мск в понедельник, 14 сентября.

«Подтверждается необходимость маневра уклонения станции от опасного объекта. Маневр уклонения может быть запланирован в период с 00.00 до 01.00 по мск 14 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Американский спутник BRICSat-2 был выведен на орбиту в 2019 году ракетой-носителем Falcon Heavy компанией SpaceX. Оператором космического аппарата был ВМФ Соединенных Штатов.

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