На Украине заявили, что откажутся от вакцины РФ от коронавируса
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Украина не станет приобретать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, она предпочтет производителей из Евросоюза и США. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает РИА «Новости».
По его словам, Киев ведет предметный диалог с ЕС и очень тесный с Соединенными Штатами относительно получения вакцины от COVID-19.
«И когда я говорю «диалог» — это [означает, что] уже нарабатываются модели того, как мы можем получить доступ к вакцине, когда она окажется в их распоряжении», — сказал украинский министр.
Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.
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