Ученые выяснили, что глухота может привести к деменции

Ученые университета Ньюкасла в Великобритании определили, что глухота может вызвать болезнь Альцгеймера. Об этом пишет журнал Neuron.

Ученые напомнили, что пожилые люди часто сталкиваются с ослаблением слуха и деменцией. Эксперты предположили, что два недуга взаимосвязаны.

В ходе исследования выяснилось, что височная доля контролирует и долговременную память, и хранение слуховой информации, таким образом две болезни влияют друг на друга. По мнению ученых, чем хуже человек слышит, тем больше он подвержен деменции.

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