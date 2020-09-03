SpaceX 3 сентября совершит запуск новой группы интернет-спутников Starlink

SpaceX планирует в четверг, 3 сентября, совершить запуск ракеты-носитель Falcon 9 с 60 мини-спутниками, предназначенными для глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

Запуск должен состоятся в 08.46 по времени Восточного побережья США (в 15.46 МСК), он будет произведен со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Через 15 минут после старта ракета с мини-спутниками Starlink (каждая из них весит 260 кг), оторвется от второй ступени и направится на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 366 км. Если все пройдет успешно, они поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

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