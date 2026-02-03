В Ленобласти обнаружили тело пропавшего 9-летнего мальчика

SHOT: тело убитого мальчика обнаружено неподалеку от Яльгелево в Ленобласти

Тело убитого 9-летнего мальчика обнаружено неподалеку от деревни Яльгелево в Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Тело убитого мальчика обнаружено неподалеку от деревни Яльгелево, Ленобласть. Именно там задержанный Петр Жилкин утопил мальчика и пытался скрыть следы преступления», — говорится в публикации.

По предварительным данным, тело обнаружили местные жители и волонтеры в одном из прудов.

Незадолго до этого в экстренных службах рассказали, что поиски ведутся в водоеме, расположенном в деревне Яльгелево. Признавшийся в убийстве ребенка мужчина указал именно на это место. В населенный пункт выехала следственно-криминалистическая группа, к поискам привлекли водолазов МЧС и сотрудников спасательных служб.

2 февраля правоохранители задержали подозреваемого в похищении 9-летнего школьника в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что задержанный ранее был фигурантом нескольких уголовных дел.

Ранее появились кадры с похищением ребенка у гипермаркета в Петербурге.