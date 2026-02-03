Размер шрифта
«Инициатива исторического масштаба»: Трамп рассказал о финансировании резерва минералов

Трамп: США направят $12 млрд на создание резерва важных минералов
Nathan Howard/Reuters

На создание американского стратегического резерва важнейших полезных ископаемых направят $12 млрд, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом он заявил во время своего выступления в Белом доме, передает ТАСС.

«Эта инициатива исторического масштаба объединяет финансирование в размере $10 млрд со стороны Экспортно-импортного банка с финансированием в размере $2 млрд со стороны частного сектора. И мы даже ожидаем, что американские налогоплательщики получат доходы от процентов по кредиту, использованному для начала реализации проекта Vault», — подчеркнул американский лидер.

До этого сообщалось, что Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработали новое соглашение по Гренландии, среди пунктов которого есть предоставление США доступа к полезным ископаемым острова и введение для Штатов «исключительного» режима. Кроме того, в документе особенно отмечается запрет на вклады России и Китая в экономику Гренландии, а также появление командного центра НАТО на ее территории.

Ранее стало известно, что США планируют запретить России и Китаю добывать полезные ископаемые в Гренландии.
 
