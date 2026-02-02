Размер шрифта
В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на рак

Правительство РФ утвердило сроки оказания медпомощи при подозрении на рак
Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

Правительство РФ утвердило сроки оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологические заболевания. С соответствующим постановлением кабмина ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, консультация врача при подозрении на злокачественное новообразование должна быть проведена не позднее трех рабочих дней. На выполнение инструментальных и лабораторных исследований отводится не более семи рабочих дней с момента их назначения.

Если онкологический диагноз будет подтвержден, то лечащий врач обязан направить пациента на лечение в специализированное медицинское учреждение. Диспансерное наблюдение должно быть установлено в течение трех рабочих дней со дня постановки диагноза.

2 февраля первый заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России Константин Лактионов сообщил, что у россиянок чаще стали диагностировать рак молочной железы.

В ведомстве рост выявленных случаев рака в России связывают с активным наблюдением пациенток и работой программ скрининга. Среди лидеров онкологических заболеваний, выявляемых чаще всего, он назвал на первом месте рак молочной железы, на втором — рак легкого, а на третьем — кишечника.

Ранее ученые назвали ранние симптомы рака поджелудочной железы.
 
