«Эмоции — их пища»: психолог объяснила, как распознать «энергетических вампиров»

Психолог Макарова: «энергетические вампиры» не проявляют эмпатию и не слушают других

«Энергетические вампиры» на языке психологии — люди, которые в процессе общения нарушают чужие границы. Обычно они пытаются навязать свое эгоцентрическое видение мира, бесконечно описывая свои проблемы. Общение с ними всегда одностороннее. О том, как распознать «вампира», «Газете.Ru» рассказала Кира Макарова, клинический психолог, нейропсихолог, эксперт телеканала «Доктор».

Психолог привела в пример ситуацию: вы вышли с совещания, отключили «зум» после часового созвона или просто поговорили по телефону с родственником. И вместо ожидаемого обмена идеями или легкости — чувствуете себя как выжатый лимон: нет сил, настроение на нуле. Это состояние — не мистика, а вполне объяснимая реакция нашей психики на токсичное общение.

«Человек — существо социальное, и нам необходимо общение. Но оно бывает разным», — сказала Макарова.

Почему после некоторых диалогов мы чувствуем опустошение? Во время разговора мозг обрабатывает гигантский объем данных: не только слова, но и интонации, жесты, эмоции собеседника. Он пытается «настроиться на волну» другого человека.

«Если в эмоциональном плане мы получаем негатив, то и сами начинаем испытывать эти навязанные, не свои эмоции. А эмоции всегда требуют огромных затрат, — объясняет психолог. — Они «отключают» на время критическое и логическое мышление, поэтому возрастают когнитивные нагрузки. Мозг пытается разобраться с чужим негативом». Проще говоря, это стресс. Мы перестаем чувствовать себя в безопасности, отсюда — упадок сил и потеря удовольствия.

«Вампиры» никогда не проявляют к собеседнику ни искренний интерес, ни эмпатию, не слышат другого. Именно поэтому возникает чувство пустоты: вас использовали как «слушательный аппарат» или «жилетку», ничего не дав взамен. Психологи часто характеризуют таких людей как эмоционально незрелых, застрявших в решении своих возрастных задач, с низким уровнем эмпатии и позитивной энергии.

Эксперт выделила несколько характерных моделей поведения, которые ведут к истощению собеседника.

Первая — «пустые разговоры». Это эгоцентрики, которые много говорят, но не слышат других. Их монологи бесцельны и лишены интереса к личности напротив. После такой беседы остается лишь ощущение потраченного впустую времени.

Вторая — «манипуляции эмоциями». Их инструменты — чувство вины, торговля, обвинения. «Они выпрашивают любовь, обвиняют других в своих неудачах, требуют внимания, — сказала Макарова. — Пустые обвинения, угрозы, капризы, истерики — это их «конек».

Третье — «общение сверху». Это люди с нарциссическими чертами и неадекватно завышенной самооценкой. «Они всегда выше собеседника, делают замечания, все знают лучше. В любой беседе одерживают верх, на успехи другого реагируют компенсаторно («а я тоже это умею»)», — отметила психолог. После общения с ними вы можете чувствовать себя приниженным и глупым.

Четвертое — «вечные обороняющиеся и страдальцы». Сюда относятся люди с заниженной самооценкой, которые в общении сразу занимают оборонительную позицию и часто провоцируют конфликты. А также — профессиональные «спасатели» и жертвы, которые постоянно жалуются на жизнь. Позитива от них — ноль.

Почему одни быстро отряхиваются после такого общения, а другие «разбиты» целый день? По словам психолога, все зависит от наших личностных «настроек». Ключевую роль играют самооценка, эмоциональный интеллект и главное — умение охранять свои психологические границы.

«Часто страдают люди, воспитанные в ключе «ты обязан выслушивать проблемы другого, помогать всегда, жертвуя собой», — сказала Макарова. — Они с детства живут в такой обстановке и не видят в этом ничего угрожающего». Кроме того, влияет физическое состояние: если вы устали, голодны или нездоровы, сопротивляться токсичному напору будет в разы сложнее.

Психолог перечислила пять правил самозащиты, когда нельзя избежать общения с «вампиром».

Первое — готовьтесь заранее. Перед неизбежной встречей мысленно смоделируйте возможные манипуляции собеседника. Осведомлен — значит вооружен.

Второе — анализируйте мотив, а не эмоции. «В общении будьте внимательны, анализируя, зачем собеседник сообщает негатив. Это сразу погасит ваши ответные эмоции, а эмоции — пища подобных людей», — посоветовала эксперт.

Третье — включайте «стеклянную перегородку». Как только вы поняли, что вы собеседнику безразличны, слушайте отстраненно, не вникая. «У психологов есть такой метод: представьте, что между вами стеклянная перегородка. Собеседник за ней», — поделилась Макарова.

Четвертое — жестко ограничивайте время. Используйте фразы: «У меня есть 10 минут», «Я спешу, скажи, пожалуйста, самое главное». Вы перестаете быть удобным «приемником», и интерес к вам угаснет.

Пятое — задавайте вопросы о рефлексии. Попробуйте вернуть собеседника к самоанализу: «А что ты думаешь с этим делать?», «Как ты видишь решение?». Это может заставить его задуматься, а вам — даст шанс выйти из разговора.

Если атака все же произошла, необходимо быстро вернуть себе ресурс.

«Помогите себе сами после этого», — призвала психолог. Нужно активировать так называемые копинг-стратегии — сознательные действия для снятия стресса.

Сделайте что-то простое и приятное лично для вас: выпейте стакан воды, умойтесь, приготовьте вкусный кофе, погладьте собаку. «Обязательно проговорите про себя, что это чужие разговоры, это не ваше, — рекомендует Макарова. — Этот человек к вам не имеет отношения, он просто так живет. А у вас — своя жизнь, свои интересы и решения».

Главный вывод, который делает эксперт: ощущение «энергетического вампиризма» — это сигнал о нарушении ваших личных границ. Учиться их защищать — не эгоизм, а базовый навык психической гигиены, который сохраняет силы для действительно важных людей и собственной жизни.

