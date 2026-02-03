Россиян предупредили об опасности привычки спать с мокрыми волосами

Сон с мокрыми волосами — распространенная бытовая привычка, к которой многие относятся без опасений. Однако с точки зрения медицины она может стать фактором риска для здоровья кожи головы и состояния волос, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Анжелика Аванесянц.

По словам специалиста, кожа волосистой части головы имеет свой уникальный микробиом и кислотный баланс с уровнем pH около 4,5–5,5. Длительное воздействие влаги приводит к изменению физиологического состояния кожи головы. В частности, возникает мацерация — размягчение рогового слоя эпидермиса, что нарушает барьерную функцию кожи и делает ее более проницаемой для патогенов и агрессивных веществ.

«Одновременно происходит сдвиг pH в щелочную сторону, что способствует размножению условно-патогенных и патогенных микроорганизмов. Кроме того, испарение воды с поверхности кожи головы в течение длительного времени может вызывать локальное переохлаждение и спазм микрососудов. Это ухудшает кровоснабжение волосяных фолликулов и потенциально может негативно сказаться на росте волос и их качестве», — рассказала Аванесянц.

Отдельное внимание врач обратила на роль грибковой микрофлоры. Одним из ключевых микроорганизмов кожи головы являются дрожжеподобные грибы рода Malassezia. В физиологических условиях они существуют как часть нормальной микрофлоры, однако при длительном воздействии влаги их рост и метаболическая активность усиливаются.

«Клинические последствия этого процесса могут включать развитие или обострение себорейного дерматита, появление шелушения и зуда, воспалительную реакцию кожи головы и нарушение качества кожного сала. Хроническая влажность в ночное время, по словам специалиста, создает оптимальные условия для дисбаланса микробиома и перехода условно-патогенной флоры в патогенное состояние», — предупредила трихолог.

Также мокрые волосы становятся более уязвимыми к механическим повреждениям. Во время сна трение о хлопковую или другую ткань наволочки приводит к повышению ломкости и сечения волос, а также усиливает механическое раздражение кожи головы. Это, в свою очередь, может провоцировать или усугублять зуд и фолликулит — воспаление волосяных фолликулов.

С точки зрения трихологической практики специалист рекомендует тщательно высушивать волосы и кожу головы перед сном, используя фен в щадящем режиме с теплым, а не горячим воздухом и держа его на расстоянии 20–30 сантиметров. Мытье головы лучше планировать так, чтобы до отхода ко сну оставалось не менее двух-трех часов. Кроме того, предпочтение стоит отдавать наволочкам из натурального шелка или сатина, так как они создают меньше трения и, в отличие от хлопка, не впитывают влагу так активно, оставляя волосы и кожу суше.

«Ключевым фактором риска является не однократный случай, а систематическая практика. Эпизодическое засыпание с влажными волосами вряд ли вызовет патологию, однако регулярный сон с мокрой головой может стать прямым путем к нарушению гомеостаза кожи головы и развитию дерматологических проблем», — резюмировала Аванесянц.

