Россиянам рассказали, как одно действие утром помогает защититься от мошенников

Психолог Шпагина: цифровая гигиена по утрам поможет выработать защиту от мошенников
Выделение десяти минут в день на цифровую гигиену позволяет создать постоянный психологический якорь безопасности, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Формат может быть простым и привязанным к утреннему ритуалу, например, к первой чашке кофе. Первые минуты стоит потратить на беглый просмотр входящих писем, фокусируясь не на содержании, а на отправителях и темах. Цель — выработать навык мгновенного отсева подозрительного: писем с незнакомых адресов, с тревожными или безличными заголовками. Их можно сразу удалить или отметить как спам, не вступая в диалог с содержимым. Следующие несколько минут — это проверка уведомлений от ключевых сервисов: банка, почты, социальных сетей», — объяснила психолог.

Кроме того, важно проверить уведомления о подозрительных входах. Многие онлайн-сервисы отправляют уведомления об активности из незнакомой локации, например, «Зафиксирована попытка авторизации с нового устройства». Если пришло такое уведомление, нужно зайти в сервис и проверить текущие операции, а также посмотреть раздел с «историей входов», который есть во многих приложениях. Найти его можно через поисковую строку.

«Такой короткий ритуал выводит защиту личных данных из области хаотичных реакций в область спокойного, предсказуемого контроля. Его сила в регулярности и системности, которые лишают мошенников их главного оружия: фактора неожиданности и состояния паники, в котором критическое мышление отключено. Суть в микроскопичности задачи — не в генеральной уборке, а в точечном, последовательном наведении порядка. Ежедневное повторение превращает бдительность из сознательного усилия в фоновую привычку. В итоге снижается общий фон тревоги, связанный с цифровыми угрозами, поскольку управление безопасностью перестает быть чем-то громоздким и отложенным», — заключила психолог.

