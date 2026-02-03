В зоне СВО появился новый российский беспилотник «Грузовичок»

В войска российской группировки «Север» на Харьковском направлении поступил новый беспилотный летательный аппарат «Грузовичок». Об этом РИА Новости рассказал техник лаборатории беспилотных систем с позывным «Кощей».

Он пояснил, что поставленный министерством обороны новый дрон является отечественной разработкой. Сейчас проходит его предполетная подготовка, в ходе которой операторы знакомятся с «Грузовичком», изучают внештатные ситуации и пути их разрешения. Кроме того, проводится усовершенствование беспилотника. В частности, осуществляется корректировка системы навигации и режимов полетов под конкретные боевые задачи.

«Кощей» уточнил, что заявленная грузоподъемность дрона составляет в лабораторных условиях 20-25 кг, но необходимо рассчитывать вес груза, учитывая погоду и нюансы поставленной задачи. Беспилотник изначально предназначен для доставки тяжелых грузов, но он также может использоваться в качестве универсального дрона и выполнять боевые задачи.

26 января сообщалось, что новые российские беспилотные летательные аппараты повышенной грузоподъемности «Упырь-18» начали применять на Купянском и Константиновском направлениях специальной военной операции.

Ранее российская армия начала получать обновленный БПЛА «Молния».