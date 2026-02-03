Размер шрифта
Стали известны российские регионы, в которые придут аномальные холода

Синоптик Шувалов: в Европейской части России будут аномальные морозы
На этой неделе в Европейской части России, на юге Красноярского края, в Якутии и Иркутской области ожидаются аномально низкие температуры. Об этом РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он уточнил, что на юге Красноярского края, в Якутии и Иркутской области отрицательная аномалия температуры воздуха составит 12°C, на юге средней полосы Европейской части страны — 12...14°C.

Шувалов отметил, что в Черноземье ночные температуры могут понизиться до -30°C. Холодно будет в степях Кубани и на Северном Кавказе.

До этого в Гидрометцентре России сообщили, что самая холодная температура воздуха в ночь со 2 на 3 февраля в Москве и Подмосковье наступит в период с 03:00 до 06:00 мск.

2 февраля главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, на текущей неделе холодный антициклон со Скандинавии принесет в Москву и Московскую область аномальные холода — на 12°C ниже климатической нормы.

Ранее россиянам рассказали, что нельзя делать перед выходом на мороз.
 
