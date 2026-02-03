Правительство может урегулировать сроки давности при подаче исков о деприватизации

«Ведомости»: Минэк разработал поправки о сроках давности по делам о приватизации

Совет при президенте по кодификации гражданского законодательства на предстоящем 27 февраля заседании может рассмотреть законопроект об исчислении сроков давности в делах об оспаривании сделок по приватизации. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«Законопроект об исчислении сроков давности подготовлен Минэкономразвития и вносит изменения в Гражданский кодекс (ГК)», — сообщил журналистам председатель совета, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

Как отмечается, совет рекомендует включить рассмотрение поправок в повестку заседания. Эти поправки уже направлены на отзыв в Генеральную прокуратуру и Верховный суд (ВС), уточнил Крашенинников. Представитель пресс-службы Минэкономразвития сообщил газете, что законопроект «об установлении сроков давности и порядке их исчисления при оспаривании сделок по приватизации» был подготовлен по поручению президента России Владимира Путина, согласован с Минфином и Минюстом и внесен на рассмотрение правительства.

До этого генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал, как бизнесу избежать деприватизации. По его информации, единственный способ для предпринимателей избежать судебных претензий — это соблюдать закон и вести социально-ответственный бизнес, своевременно выплачивать и индексировать зарплаты сотрудников и защищать их трудовые права.

Ранее в Минфине раскрыли, какие госкомпании находятся в списках на приватизацию.