В ходе специальной военной операции (СВО) больше всего убитых украинских военнослужащих были родом из Полтавской области. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах Российской Федерации.

Собеседник агентства подчеркнул, что Полтавская область практически каждую неделю удерживает лидерство по числу потерь среди регионов Украины. Так, украинские СМИ сообщили о гибели 27 уроженцев Полтавщины. Опознанные тела части из них были переданы российской стороной в рамках гуманитарного обмена.

По словам источника, до сих пор не ясно, чем такой тихий регион не угодил украинским властям.

1 февраля Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за январь в зоне проведения СВО более 38,5 тысячи военнослужащих.

29 января сообщалось, что общие потери ВСУ в Купянске и Купянске-Узловом в Харьковской области достигли 5,5 тысяч человек.

