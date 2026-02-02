Оргии с малолетними и «русские девушки»: что известно о финальной части документов Эпштейна?

Суть дела Джеффри Эпштейна, почему о нем заговорили сейчас и все ли документы по делу опубликованы

Министерство юстиции США опубликовало последнюю партию файлов из досье финансиста и торговца несовершеннолетними Джеффри Эпштейна. Но действительно ли главный заговор XXI века, в котором замешаны политические лидеры Штатов и Европы и звезды Голливуда, раскрыт? Что обнаружилось в файлах Эпштейна, какое отношение к ним имеет Дональд Трамп и почему о деле финансиста говорят уже более 15 лет — в материале «Газеты.Ru».

Как публиковали файлы Эпштейна: хронология

Январь 2024 года. Опубликована первая часть файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк раскрыл более 150 имен, связанных с процессом. Также были обнародованы показания жертв в период с 1990-х по 2008-й.

Июнь 2024 года. Дональд Трамп пообещал рассекретить оставшиеся документы Эпштейна в случае победы на президентских выборах. По его словам, сам он дистанцировался от финансиста еще в 2019 году. Однако с началом второго срока Трамп назвал дело «скучным».

Президент США Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн House Oversight Committee Democrats/Reuters

Февраль 2025 года. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила о существовании «списка Эпштейна», где перечислены имена всех клиентов финансиста и торговца людьми. Она обещала опубликовать его в ближайшее время, однако позже в ведомстве заявили, что прокурор имела в виду документы Эпштейна. Спустя несколько дней генпрокурор опубликовала часть архива Эпштейна, но большинство представленных документов уже были известны (записи в бортовом журнале частного самолета Эпштейна, телефонная книга со скрытыми номерами, список вещественных доказательств по его делу). После этого случая Бонди отказывалась публично говорить о резонансном деле.

Июнь 2025 года. Рассекречивание архивов уже известных эпизодов дела возмутило часть населения США. К общественному недовольству присоединился глава SpaceX Илон Маск, который на тот момент рассорился с президентом. В соцсети X он написал, что Трамп действительно фигурирует в файлах Эпштейна и именно поэтому документы не рассекречены полностью. Трамп никаких действий не предпринял, и запись вскоре была удалена.

Июль 2025 года. Республиканец Томас Мэсси и демократ Ро Ханна внесли в конгресс США «Акт о прозрачности файлов Эпштейна», обязующий минюст США опубликовать все материалы по делу за 30 дней. Согласно данным ФБР, архив содержал 300 Гб данных.

Джеффри Эпштейн с неизвестной девушкой на своем частном самолете House Oversight Committee Democrats/Reuters

Ноябрь 2025 года. Группа конгрессменов добилась вынесения законопроекта на голосование 13 ноября. Уже через три дня Трамп решил поддержать акт, ведь его администрации «нечего скрывать». Обе палаты одобрили законопроект, и 20 ноября Трамп заявил о его подписании. Парламент установил 19 декабря 2025 года крайним сроком публикации документов.

Декабрь 2025 года. Обнародована новая партия документов по делу Эпштейна. В файлах появились переписки и фотографии знаменитых политиков и предпринимателей в домах Эпштейна, которых сопровождали девушки (их лица закрыли черными квадратами в целях безопасности). Снимки сделаны в основном на частном острове финансиста (Литтл-Сейнт-Джеймс в Карибском море) и в доме на Манхэттене.

Объем файлов вызвал недовольство общественности: многие документы были зачернены «якобы из-за безопасности» и не представляли информационной ценности.

Январь 2026 года. 30 января минюст США сообщил о публикации последних документов из досье Эпштейна. Замминистра Тодд Бланш сообщил, что обнародованы свыше 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков. По его словам, некоторые фото и видео были сделаны либо самим Эпштейном, либо его окружением. Все женские лица, кроме помощницы Эпштейна Гислейн Максвелл, были заретушированы. Лица мужчин на фото скрывать не стали, подчеркнул Бланш. Также в ведомстве уточнили, что на этом работа минюста США по проверке документов завершилась.

Минюст США случайно обнародовал сведения о некоторых жертвах В ходе публикации документов не обошлось без скандала: уже 1 февраля газета New York Times сообщила, что на сайте ведомства были 40 кадров, где лица были не закрыты. На снимках были запечатлены люди, находившиеся на острове, в спальнях и других комнатах в домах Эпштейна. Газета WSJ сообщила, что названы имена как минимум 43 потерпевших. Адвокаты жертв, фигурировавших в файлах, были возмущены небрежностью минюста США. После публикации материала NYT стало известно, что большинство фотографий с различимыми лицами удалили. Материалы публиковались на сайте ведомства дважды: это объяснили «перегрузкой серверов».

Демократы в конгрессе считают, что администрация президента США на самом деле не раскрыла и половины записей, сделанных Эпштейном. Они потребовали раскрыть имена соучастников финансиста, а также имена мужчин, которые издевались над несовершеннолетними. Тем более раньше минюст утверждал: обнародовано менее 1% файлов . В палате представителей США пообещали провести собственное расследование.

Джеффри Эпштейн в ванной House Oversight Committee Democrats/Reuters

Что содержится в последней партии документов

В 2026 году опубликованы подробности о пребывании Эпштейна в тюрьме, психологический отчет, отчет о его смерти, а также материалы расследования в отношении осужденной сообщницы Эпштейна, светской львицы Гислейн Максвелл. В файлах также более 40 снимков обнаженных людей. А еще собственные умозаключения Эпштейна: в частности, финансист считал, что следующей мировой валютой должен стать российский рубль.

В архиве были обнаружены переписки Эпштейна со многими высокопоставленными лицами — причем многие из его сообщений написаны с ошибками или закодированы.

Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре Министерство юстиции США

В одной из переписок Эпштейн обещает семье Ротшильдов «большие возможности» после госпереворота на Украине, в другой — предлагает знакомой изучить коррупционные скандалы с участием Владимира Зеленского, в следующей — предлагает третьему лицу передать в Кремль «ценные сведения» о Дональде Трампе.

А президента Франции Эммануэля Макрона Эпштейн «уличил» в желании править Европой и всем миром.

Также в документах обнаружены показания одной из жертв некоего ритуального жертвоприношения. Пострадавший утверждал, что ему порезали ступни восточной саблей, не оставив при этом шрамов. Также следователи обсуждали показания этого же человека о страшном обряде на яхте (по его словам, младенцев расчленяли, извлекали внутренности и ели из них фекалии).

На нескольких фотографиях запечатлен младший брат короля Великобритании Эндрю: СМИ облетел снимок, где сын королевы Елизаветы стоит на четвереньках у лежащей девушки и с довольным видом смотрит в камеру. Кроме того, в документах есть сведения о том, что Эндрю договорился о разрешении частному самолету Эпштейна приземляться на базах королевских ВВС.

Также появилось больше информации о визитах к Эпштейну Билла Гейтса. В одной из опубликованных переписок предполагалось, что предприниматель мог заразиться венерическим заболеванием от «русских девушек».

Билл Гейтс с неизвестной девушкой Global Look Press

Некоторые документы представляют собой новостные статьи, попавшие в почтовый ящик финансиста. Например, там много статей о Дональде Трампе. По предположениям СМИ, Эпштейн мог следить за карьерными взлетами бывшего друга, чтобы использовать это в своих целях.

Также в файлах нашли информацию о модельном агентстве Shtorm из Краснодара и о кубанской модели Рае. Но директор агентства опровергла связь организации с финансистом. По ее словам, упомянутая в документах модель перестала сотрудничать с агентством в 2017 году, а ее имя появляется в материалах 2018 года. Кроме того, ссылку на ее портфолио мог переслать кто угодно, это не означает, что агентство поставляло девушек на остров Эпштейна.

Согласно опубликованным данным, Эпштейн мог встречаться с девушками из Сочи в 2016–2017 годах: его ассистенты покупали для них авиабилеты в Париж. Также файлы содержат свидетельства о предполагаемой связи финансиста с девушками из Самары и Саратова.

Последствия публикации документов Эпштейна

Экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон ушел из Лейбористской партии после разоблачения его общения с Эпштейном и якобы имеющихся чеков платежей от финансиста Мандельсону (на $75 тысяч). Хоть экс-посол и отрицал поступление сумм, в партии призвали к проведению независимого расследования.

Советник премьер-министра Словакии Мирослав Лайчак подал в отставку с поста после того, как всплыли его переписки с Эпштейном (мужчины обсуждали молодых женщин из Молдавии). Сам он отметил, что решил уйти в отставку не из-за «легкомысленной переписки», а чтобы уберечь от политических последствий премьера Роберта Фицо.

Режиссер Вуди Аллен и Джеффри Эпштейн House Oversight Committee Democrats/Reuters

Кто фигурирует в «списке Эпштейна» из иностранцев и россиян

В файлах Эпштейна есть упоминания и фото многих знаменитостей — некоторые из них просто позируют рядом с Эпштейном, кто-то обнимает неизвестных девушек. Некоторые имена фигурируют лишь в переписках, при этом упоминание в файлах не означает причастности к преступлениям . Вот лишь некоторые из тех, кто попал в архивы:

Предприниматели: гендиректор SpaceX Илон Маск, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, соучредитель Google Сергей Брин, бывший гендиректор Youtube Салар Камангар, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, владелец Amazon Джефф Безос, миллиардер Вячеслав Доронин.

Певец Майкл Джексон и Джеффри Эпштейн U.S. Justice Department/Reuters

На большей части опубликованных в 2025 году фото запечатлен Билл Клинтон в компании гостей острова Эпштейна. Бывший лидер США то купается в джакузи, то выпивает с посетителями вечеринок. Кроме того, обнародована переписка экс-президента с помощницей Эпштейна Максвелл. Из них следует, что Максвелл пользовалась уважением в семье Клинтонов даже с учетом ее роли в вербовке несовершеннолетних для развлечения гостей острова.

Однако демократы сочли эту информацию намеренным шагом администрации Трампа: по их мнению, акцент на Клинтоне при публикации документов сделан намеренно, чтобы отвлечь внимание от Трампа, а также от влиятельных соучастников Эпштейна, которые могли помогать ему в торговле людьми.

В документах, рассекреченных в 2026 году, имена Дональда Трампа, его супруги Мелании, название их резиденции «Мар-а-Лаго» во Флориде были упомянуты около 38 тысяч раз, подсчитала NYT. Отдельно отмечены переписки Мелании Трамп с Гислейн Максвелл, во время которых женщины демонстрировали дружеские отношения. Кроме того, Трамп упоминается в документах, посвященных делу об изнасиловании девочки 13–14 лет. Минюст США назвал их ложными.

Также в файлах Эпштейна пять раз упоминается основатель ЛДПР Владимир Жириновский: его фамилия фигурировала в статьях американского журнала Foreign Affairs и издания The Economist за 2011 и 2012 годы. С поездками на остров Эпштейна Жириновский не связан, зарубежные СМИ характеризуют его как «яркого и эпатажного лидера», а также «клоуна-националиста». Также в материалах есть упоминания о миллиардере Владиславе Доронине: в 2010 году он мог приглашать Эпштейна на закрытую вечеринку в Каире. Среди прочих появляются имена Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и других политических лидеров.

Британский предприниматель Ричард Брэнсон и Джеффри Эпштейн U.S. Justice Department/Reuters

Кто такой Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн родился в 1953 году в Нью-Йорке в семье рабочих. В начале своего пути он без диплома устроился преподавателем физики и математики в престижную школу Далтон и работал там, пока один из родителей учеников не помог ему с устройством в инвестиционный банк Bearn Stearns. В банке Эпштейн смог построить удачную карьеру: работал на разных должностях, стал партнером банка, а позже основал консалтинговую фирму по возврату присвоенных мошенниками активов.

Делом всей жизни Эпштейна стала управляющая компания J. Epstein & Co (занималась управлением активов клиентов с капиталом от $1 млрд), партнерами в бизнесе выступили создатель финансовой пирамиды Стивен Хоффенберг и владелец L Brands (главным активом является бельевой бренд Victoria's Secret) Лесли Векснер. Известно, что в 1996 году Эпштейн перенес бизнес на Виргинские острова, популярное налоговое убежище.

В начале 2000-х он прослыл среди коллег «Волшебником страны Оз» и «Великим Гэтсби», так как никто не знал детали его биографии и реальные размеры состояния.

При этом коллеги не замечали за Эпштейном трудоголизма — он больше нарабатывал связи в элите, чем работал.

Эпштейну удалось познакомиться со многими политиками, бизнесменами, деятелями культуры и представителями американской элиты. В 2002 году его видели в сопровождении экс-президента США Билла Клинтона (он пользовался частным самолетом бизнесмена) и актера Кевина Спейси, а в 2010-м — в компании принца Эндрю.

Главная подельница Эпштейна Известно, что при жизни Джеффри Эпштейн тесно общался с Гислейн Максвелл, дочерью известного в США издателя и владельца Mirror Group Newspapers Роберта Максвелла. Джеффри мог познакомиться с ней благодаря финансовым отношениям с ее отцом — как сообщают источники, Эпштейн, возможно, помогал медиамагнату «отмыть» деньги из различных фондов холдинга. После загадочной смерти Роберта Максвелла (он был сброшен с собственной яхты) именно Гислейн появлялась с Эпштейном и познакомила его с английской аристократией, известной ей со времен учебы в Оксфорде. В ответ Эпштейн обеспечивал ей перелеты по курортам и знакомил с бизнесменами и финансистами из своей сферы. Но главное, что именно Максвелл могла «вербовать» девушек для Эпштейна. В документальном фильме Netflix, вышедшем в 2020 году, жертвы финансиста рассказывали, что Максвелл втиралась в доверие к девушкам из неблагополучных семей, обсуждала с ними темы секса, обманом доставляла к финансисту, присутствовала при раздевании несовершеннолетних и половых актах с участием Эпштейна. То же было указано и в документах следствия. По рассказам жертв, Максвелл выстроила сеть секс-работниц, чтобы девушки приводили к ней своих подруг. На суде Максвелл настаивала, что она сама тоже стала жертвой Эпштейна, и отрицала участие в преступлениях. Ее приговорили к 20 годам заключения.

СМИ известно, что Эпштейн владел частным домом в престижном районе Манхэттене и особняком в Палм-Бич, несколькими объектами недвижимости в других городах, а также частными островами Литтл-Сейнт-Джеймс и Грейт-Сейнт-Джеймс в Карибском море. В Палм-Бич финансиста нередко замечали в обществе молодых девушек, причем некоторые походили на подростков. В 2002 году это подтверждал даже Дональд Трамп, отмечая: «Говорят даже, что ему нравятся красивые женщины так же, как и мне. И многие из них, как правило, молодые». Из-за дружбы с сильными мира сего Эпштейн регулярно становился героем журнала Vanity Fair и другого глянца США. Но только до первого обвинения.

Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл U.S. Justice Department/Reuters

Как развивалось дело Эпштейна

В марте 2005 года женщина обратилась в полицию Палм-Бич. Она сообщила, что ее 14-летнюю падчерицу привезли в особняк Эпштейна и заплатили ей 300 долларов за раздевание и массаж владельцу. Той удалось покинуть особняк в нижнем белье. Полиция начала тайное расследование и выяснила, что финансист платил девушкам за секс — причем некоторым из них не было и 16 лет.

Во время обыска его дома обнаружились две скрытые камеры и множество фотографий девушек, сделанных во время их пребывания в особняке. СМИ утверждали, что на снимках, сделанных с целью шантажа, были и другие известные личности. Согласно гипотезам журналистов, финансист «обеспечивал» девушками влиятельных людей, а кадры использовал для получения информации. Тогда в кейсе Эпштейна фигурировал принц Эндрю, герцог Йоркский. ФБР получило отчеты от 36 женщин, чьи обвинения в адрес Эпштейна включали в себя частично совпадающие данные.

В мае 2006 года большое жюри округа Палм-Бич (коллегия присяжных заседателей в США, которая рассматривает представленные прокурором доказательства) выдвинуло обвинение в совершении Эпштейном уголовного преступления, заключающегося в принуждении к проституции. Сначала бизнесмен не признал вину, но, узнав об обвинении на 53 страницы, согласился заключить сделку по предоставлению иммунитета жертвам в обмен на признание вины и выплату компенсаций пострадавшим. Он был приговорен к 1,5 года заключения. Эпштейна поместили в частное крыло тюрьмы округа Палм-Бич, разрешили работать в его офисе и спустя 13 месяцев освободили с испытательным сроком в один год. При освобождении финансиста зарегистрировали в штате Нью-Йорк как секс-преступника третьего уровня (высокий риск повторного преступления).

Общество возмутилось по поводу мягкого отношения к Эпштейну — его обвинили всего по одному пункту, а на испытательном сроке даже разрешили передвигаться на частном самолете.

Джеффри Эпштейн в косметической маске U.S. Justice Department/Reuters

СМИ писали, что прокурор США Акоста предоставил ему «сделку на всю жизнь», а команда звездных адвокатов добилась быстрого освобождения и нашла компромат на подавших заявления девушек.

В 2008 году в Виргинии женщина анонимно подала гражданский иск и заявила, что 2004–2005 годах ее завербовали, чтобы «делать Эпштейну массаж» — отвезли в его особняк и принудили к сексу, а после заплатили 200 долларов. Несколько девушек подали иски, где тоже заявляли о принуждении. Некоторые из исков были отклонены до суда, некоторые Эпштейн урегулировал внесудебным соглашением с жертвами.

Дело Вирджинии Джуффре Вирджиния Робертс была знакома с Эпштейном и Максвелл еще с 2001–2002 годов: она рассказывала, что ей предложили работу массажисткой, а потом начали готовить к оказанию сексуальных услуг. Она ездила с влиятельным финансистом два года и была с главой сети отелей Hyatt Томасом Прицкером, бывшим губернатором Нью-Мексико и послом США в ООН Биллом Ричардсоном, профессором Массачусетского технологического института и «отцом искусственного интеллекта» Марвином Мински, а также миллиардером Лесом Векснером, владельцем компании Victoria's Secret. В 2001 году ее «продали» принцу Эндрю и велели делать «то же, что и с Джеффри». Сама Вирджиния описывала этот период как «порочное и страшное время». В 2002 году 19-летняя Вирджиния полетела на обучение массажу в Таиланд, где познакомилась со своим будущим мужем, Робертом Джуффре. Она разорвала все контакты с Эпштейном и Максвелл и решила вести спокойную семейную жизнь, уехав в Австралию. Но в марте 2005 года ее нашли агенты ФБР. После долгих уговоров Вирджиния все же дала показания. В 2010 году женщина приняла решение высказаться публично (причиной стало рождение дочери) и с тех пор активно участвовала в деле против Эпштейна. Она также рассказала о связи с принцем Эндрю, но тот добился соглашения с ней в 2022 году. Сумма компенсации составила, по разным оценкам, около 12 миллионов фунтов стерлингов: часть из них была направлена в благотворительную организацию «Говори, действуй, требуй» по защите жертв сексуальной торговли. Джуффре участвовала и во втором деле против Эпштейна, подавала иски к ряду участников дела. 31 марта 2025 года женщина сообщила, что ей осталось жить четыре дня из-за почечной недостаточности, развившейся после ДТП: столкновения ее личного автомобиля с автобусом. 25 апреля она покончила с собой в своем доме. Дети остались с супругом Вирджинии, с которым она находилась в процессе развода.

Смерть Эпштейна

В июле 2019-го Джеффри Эпштейн был арестован по обвинению в сексуальной торговле. По словам источников, в день обыска агенты ФБР обнаружили в доме бизнесмена на Манхэттене сотни фотографий и компакт-дисков с полностью или частично обнаженными женщинами, некоторые из которых были несовершеннолетними, а также просроченный австрийский паспорт с другим именем.

Прокуроры обвинили финансиста в секс-торговле и заговоре с целью торговли несовершеннолетними.

В ожидании суда он пытался покончить с собой, но не довел дело до конца. Тогда финансиста перевели в камеру с круглосуточным наблюдением в Исправительном центре в Нью-Йорке — он считается одной из самых строгих тюрем в стране.

Почему Эпштейн оказался за решеткой до окончания процесса Финансиста обвиняли в растлении подростков на частном острове Литл-Сейнт-Джеймс, в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации детей в сети с десятками девушек в возрасте до 14 лет. Это «тянуло» на 45 лет заключения. Адвокаты просили принять в качестве залога дом в Нью-Йорке стоимостью $77 млн, частный самолет и освободить Джеффри на время расследования. Но, по данным прокуратуры, в это время Эпштейн перевел двум лицам $350 тысяч, что расценивалось как подкуп свидетелей. Сотрудники правоохранительных органов поместили миллиардера в камеру.

Но 10 августа Эпштейн, не дожидаясь суда, покончил с собой: в его камере нашли веревку, сплетенную из тюремной простыни. Судмедэкспертиза подтвердила самоубийство. В 2025 году ее подтвердил и новый глава ФБР Кэш Патель, пообещав обнародовать видеозапись с камер наблюдения тюрьмы — однако пока запись не появилась в открытом доступе.

Действительно ли Эпштейн умер сам? В сети есть множество теорий заговора о том, что Эпштейна могли убить. Известно, что надзиратели не проверяли арестанта несколько часов, а позже подделывали записи в дневниках проверки. Сами они работали сверхурочно из-за нехватки персонала в учреждении. По правилам, арестованный должен был находиться в камере с сокамерником, но незадолго до случившегося соседа вывели по неясным причинам. А на видео с камер в день смерти Эпштейна есть склейка с отсутствием минуты, которая может свидетельствовать о монтаже. Главный судмедэксперт Нью-Йорка Барабара Сэмпсон сообщила, что у финансиста нашли множественные переломы в области шеи, в частности оказалась сломана подъязычная кость. Такая травма чаще встречается у тех, кого задушили. К версии об убийстве склонялся и независимый эксперт Fox News Марк Сигел. До своей смерти Эпштейн говорил об угрозах расправы из-за компромата на посещавших его дома людей, но не получил дополнительную охрану. Генпрокурор Уильям Барр тоже усомнился в официальной версии судмедэкспертизы и обещал провести расследование с участием минюста США и ФБР.

После смерти Эпштейна расследование не прекратилось — агенты ФБР провели обыски на его острове. В генпрокуратуре США заявили о намерении расследовать все обстоятельства смерти Эпштейна. Генпрокурор Уильям Барр отметил, что факт гибели обвиняемого не остановит расследование самого дела.

«Хочу вас заверить, что расследование будет продолжаться в отношении всех соучастников Эпштейна. Не будет покоя всем тем, кто участвовал в сговоре с ним», — заключил Барр.