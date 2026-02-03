Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна

В Ростовской области из-за непогоды образовались серьезные пробки

В Ростовской области снегопад парализовал движение транспорта
Александр Вильф/РИА Новости

В Ростовской области вечером 2 февраля движение транспорта фактически остановилось. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

«Транспорт встал из-за непогоды в Ростовской области — сотрудники ДПС и пешеходы помогают водителям вырваться из снежного плена», — говорится в публикации.

Из-за большого количества снега на дорогах наблюдались пробки в 10 баллов. Общественный транспорт оказался перегружен.

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что главные усилия коммунальных служб направлены на очистку дорог, особенно основных магистралей. При этом в ночное время работы будут продолжаться.

По поручению мэра в городе был создан оперативный штаб, основная задача которого — координация работы коммунальных и экстренных служб, а также всех остальных участников процесса уборки улиц от снега. По словам Камбуловой, работы предстоит много, снегопад серьезный.

До этого стало известно, что в Волгоградской области из-за сильного снегопада запретили движение грузового и пассажирского транспорта по федеральным трассам. Легковые автомобили пропускают, но полиция просит воздержаться от поездок.

Ранее синоптик сообщил о нескольких рекордах по осадкам в Москве.
 
Теперь вы знаете
Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе: 7 «российских следов» в деле Эпштейна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!