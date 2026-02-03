В Ростовской области из-за непогоды образовались серьезные пробки

В Ростовской области вечером 2 февраля движение транспорта фактически остановилось. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

«Транспорт встал из-за непогоды в Ростовской области — сотрудники ДПС и пешеходы помогают водителям вырваться из снежного плена», — говорится в публикации.

Из-за большого количества снега на дорогах наблюдались пробки в 10 баллов. Общественный транспорт оказался перегружен.

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что главные усилия коммунальных служб направлены на очистку дорог, особенно основных магистралей. При этом в ночное время работы будут продолжаться.

По поручению мэра в городе был создан оперативный штаб, основная задача которого — координация работы коммунальных и экстренных служб, а также всех остальных участников процесса уборки улиц от снега. По словам Камбуловой, работы предстоит много, снегопад серьезный.

До этого стало известно, что в Волгоградской области из-за сильного снегопада запретили движение грузового и пассажирского транспорта по федеральным трассам. Легковые автомобили пропускают, но полиция просит воздержаться от поездок.

Ранее синоптик сообщил о нескольких рекордах по осадкам в Москве.