МВД России разоблачило группировки, похищавшие деньги для укрепления приграничья

Сотрудники МВД России пресекли деятельность трех преступных групп, занимавшихся масштабными хищениями бюджетных средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений в приграничных регионах России. Об этом сообщил ТАСС начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

«За период с 2023 по сентябрь 2025 года пресечена деятельность трех преступных групп, действовавших с ведома ряда руководителей администраций Белгородской, Брянской и Курской областей, организовавших масштабные хищения бюджетных средств», — подчеркнул Курносенко.

Генерал-лейтенант полиции также сообщил, что среди схем хищения были наиболее распространены использование некачественного сырья и завышение стоимости строительных материалов. Кроме того, со слов Курносенко, некоторые объекты не были возведены вовсе, при этом они значились выполненными в документации.

До этого обвиняемый в хищениях на строительстве фортификаций в курском приграничье бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов заявил, что полученные им «откаты» он в полном объеме передал экс-губернатору региона Алексею Смирнову.

Ранее в Москве вынесли приговоры за хищение при создании платформы «Горизонт».