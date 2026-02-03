Размер шрифта
В Гидрометцентре раскрыли, как долго Москва останется во власти аномального холода

Гидрометцентр: аномально холодная погода в Москве продлится еще три дня
Pavel Golovkin/AP

Аномально холодная погода в московском регионе продлится еще три дня. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она уточнила, что предупреждение о сохранении аномально холодной погоды продлили.

«Аномально — это отклонение от нормы на семь и более градусов, но в данном случае в предупреждении указаны 9-12 градусов по Москве и Московской области. И норма сейчас составляет у нас минус 6-8 °C. У нас действовало предупреждение с 30 января по 3 февраля, а теперь еще с 4 по 6», — отметила Макарова.

По словам синоптика, по области прогнозируется до -30 °C. При этом самая холодная ночь будет в четверг. Ветер в этот период ожидается не очень сильный — 3-8 метров в секунду.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что высота снежного покрова в Москве за время сильных осадков в период с 26 по 30 января увеличилась на 31 см.

Если 26 января высота снежного покрова на метеостанции на ВДНХ составляла 30 см, то уже в 30 января этот показатель достиг 61 см. Таким образом, она превысила норму почти в два раза.

Метеостанция возле гостиницы «Балчуг» в центре Москвы сообщила, что прирост снежного покрова составил 33 см. 26 января его высота была 36 см, а 30 января — уже 69 см.

Ранее в Центральной России объявили оранжевый уровень опасности из-за аномального холода.
 
