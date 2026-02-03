Размер шрифта
Зеленский заявил о готовности Украины к «реальным шагам» к миру

Зеленский: Украина готова к реальным шагам к мирному урегулированию
Telegram-канал Zelenskiy / Official

Киев готов к реальным шагам к миру. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

»Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и длительного мира. <...> Войну надо завершать», — говорится в публикации.

1 февраля в Абу-Даби должны были состояться переговоры между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что встреча планировалась как двусторонняя между Москвой и Киевом, а главной темой должен был стать территориальный вопрос. Позднее их перенесли на несколько дней после визита в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева. Владимир Зеленский заявил: новый раунд переговоров состоится 4 и 5 февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что встречу между представителями РФ, Украины и США в Абу-Даби перенесли с 1 февраля, так как потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон.

Ранее политолог заявил о «тупиковом» положении Украины в преддверии переговоров в Абу-Даби.
 
