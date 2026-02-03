В Ленобласти водолазы вытащили из водоема тело убитого мальчика

SHOT: в Ленобласти водолазы вытащили тело убитого мальчика из водоема

В Ленинградской области водолазы вытащили из водоема тело убитого 9-летнего мальчика со связанными ногами. Об этом пишет SHOT.

Как уточняет Telegram-канал, волонтеры нашли торчащий из замерзшего водоема рюкзак рядом с деревней Большое Забородье, в 10 км от деревни Яльгелево, где у подозреваемого частный дом.

«Очевидцы сразу вызвали спасателей и полицию. Сейчас на месте работают экстренные службы», — говорится в публикации.

Незадолго до этого сообщалось, что поиски ведутся в водоеме, расположенном в деревне Яльгелево. Признавшийся в убийстве ребенка мужчина указал именно на это место. В населенный пункт выехала следственно-криминалистическая группа, к поискам привлекли водолазов МЧС и сотрудников спасательных служб.

2 февраля правоохранители задержали подозреваемого в похищении 9-летнего школьника в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что задержанный ранее был фигурантом нескольких уголовных дел.

Ранее появились кадры с похищением ребенка у гипермаркета в Петербурге.