В Иране заявили о готовности при ряде условий снизить уровень обогащения урана

Шамхани: Иран при уступках США готов снизить уровень обогащения урана до 20%
Raheb Homavandi/Reuters

Иран согласен на снижение уровня обогащения урана до 20%, если США пойдут на уступки. Об этом в интервью панарабскому телеканалу Al Mayadeen заявил советник верховного лидера Ирана адмирал Али Шамхани.

Он отметил, что уровень обогащения в 60% можно сократить до 20%, если это беспокоит Вашингтон. Но в таком случае американцы должны заплатить за это.

По словам Шамхани, ядерная программа Исламской республики носит мирный характер, и обогащение урана до 60% необходимо лишь для того, чтобы, во-первых, для противостояния заговору врагов против Ирана, а во вторую очередь — для подготовки к переговорам и диалогу.

1 февраля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о том, что Тегеран и Вашингтон могут заключить справедливую ядерную сделку уже в короткие сроки.

В этот же день политолог Рухолла Модаббер высказал мнение, что передав России весь запас обогащенного урана, Иран может лишить Соединенные Штаты самого главного предлога для возможной военной агрессии.

Ранее сообщалось, что западные спецслужбы не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия.
 
