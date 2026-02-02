«Купят у США и Венесуэлы». Трамп заявил, что Индия откажется от нефти из России

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора согласился полностью прекратить закупки нефти у России. Пост о результатах переговоров глава Белого дома опубликовал в своей соцсети Truth Social.
«Мы говорили о многих вещах, в том числе о торговле и прекращении конфликта между Россией и Украиной. Он согласился прекратить приобретать российскую нефть и покупать больше [сырья] у США и, потенциально, Венесуэлы»,
— написал Трамп.
По мнению американского лидера, такой шаг якобы поможет завершить украинский конфликт.
Трамп добавил, что он и Моди заключили соглашение, по которому США снизят пошлины на импорт товаров из Индии с 25 до 18%. В свою очередь Нью-Дели будет постепенно уменьшать до нуля тарифы на ввоз американской продукции. Также Моди, утверждает президент США, пообещал значительно увеличить закупки Индией произведенных в США товаров «в дополнение к американским энергоносителям, технологиям, сельскохозяйственной продукции, углю и многому другому на общую сумму, превышающую $500 млрд».
Сам Моди в соцсети X подтвердил факт разговора с Трампом и снижение Штатами пошлин до 18%. При этом он ни слова не написал относительно вопроса закупок российской нефти. Тем не менее политик заявил, что «Индия полностью поддерживает усилия Трампа по установлению мира». Кроме того, оба лидера назвали друг друга «дорогими друзьями».
Долгое давление Вашингтона
После начала СВО и ввода странами Запада антироссийских санкций Индия стала одним из основных покупателей нефти из России. По данным Центра социального и экономического прогресса на 2024 год, на Россию пришлось 38% поставок сырья в эту страну.
В этой связи Трамп уже в начале своего второго президентского срока потребовал от Нью-Дели прекратить импорт российских энергоносителей, но получил отказ. В результате в августе 2025 года Вашингтон ввел дополнительные 25%-ные пошлины на ввоз индийских товаров, а совокупный тариф для этой страны составил 50%. Однако, Индия не прекратила сотрудничество с Москвой. 4 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин в интервью каналу India Today указал, что поставки нефти «идут абсолютно ритмично».
Тем не менее, по данным агентства Bloomberg, в декабре объем экспорта российской нефти в Индию сократился до рекордного за три года уровня в 1,2 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, в ноябре этот показатель составлял 1,78 миллиона баррелей.
23 января агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil в целях отказа от нефти из РФ закупила 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы. Кроме того, сообщает газета «Известия», правительство Индии собирается направить $100 млрд на геологоразведку для потенциальной добычи собственной нефти. Власти страны ставят цель увеличить мощности нефтепереработки до 6 млн баррелей в сутки к 2030 году.
В то же время эксперты сомневаются, что Индия сможет полностью отказаться от закупок углеводородов у России. Заведующий сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН Петр Топычканов в эфире телеканала «Россия 24» отмечал:
«Индия не может уйти от российской нефти.
Индия – это динамично растущий рынок, и в частности сделка с Европейским союзом показала, что это растущий рынок для автомобильной промышленности, средний класс. У него запросы растут, и поэтому нефтепродукты, которые Индия будет производить из российской нефти, им сложно найти альтернативы по такой же цене».
Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН допускал, что ради сделки с США Нью-Дели может официально снизить закупки у Москвы, однако одновременно с этим увеличатся объемы поставок от «неизвестного поставщика». Он добавил, что подобное происходило и ранее и в такие моменты Россия обычно увеличивает поставки нефти в Китай.