«Купят у США и Венесуэлы». Трамп заявил, что Индия откажется от нефти из России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему полностью отказаться от импорта российской нефти. Взамен стороны заключат соглашение, по которому США снизят торговые пошлины в отношении страны с 25 до 18%. Сам Моди подтвердил заключение сделки, не упомянув решение по нефти. При этом эксперты сомневаются, что Индия сможет обойтись без российского сырья.

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора согласился полностью прекратить закупки нефти у России. Пост о результатах переговоров глава Белого дома опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Мы говорили о многих вещах, в том числе о торговле и прекращении конфликта между Россией и Украиной. Он согласился прекратить приобретать российскую нефть и покупать больше [сырья] у США и, потенциально, Венесуэлы»,

— написал Трамп.

По мнению американского лидера, такой шаг якобы поможет завершить украинский конфликт.

Трамп добавил, что он и Моди заключили соглашение, по которому США снизят пошлины на импорт товаров из Индии с 25 до 18% . В свою очередь Нью-Дели будет постепенно уменьшать до нуля тарифы на ввоз американской продукции. Также Моди, утверждает президент США, пообещал значительно увеличить закупки Индией произведенных в США товаров «в дополнение к американским энергоносителям, технологиям, сельскохозяйственной продукции, углю и многому другому на общую сумму, превышающую $500 млрд».

Сам Моди в соцсети X подтвердил факт разговора с Трампом и снижение Штатами пошлин до 18%. При этом он ни слова не написал относительно вопроса закупок российской нефти. Тем не менее политик заявил, что «Индия полностью поддерживает усилия Трампа по установлению мира» . Кроме того, оба лидера назвали друг друга «дорогими друзьями».

Долгое давление Вашингтона

После начала СВО и ввода странами Запада антироссийских санкций Индия стала одним из основных покупателей нефти из России. По данным Центра социального и экономического прогресса на 2024 год, на Россию пришлось 38% поставок сырья в эту страну.

В этой связи Трамп уже в начале своего второго президентского срока потребовал от Нью-Дели прекратить импорт российских энергоносителей, но получил отказ. В результате в августе 2025 года Вашингтон ввел дополнительные 25%-ные пошлины на ввоз индийских товаров, а совокупный тариф для этой страны составил 50%. Однако, Индия не прекратила сотрудничество с Москвой. 4 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин в интервью каналу India Today указал, что поставки нефти «идут абсолютно ритмично».

Тем не менее, по данным агентства Bloomberg, в декабре объем экспорта российской нефти в Индию сократился до рекордного за три года уровня в 1,2 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, в ноябре этот показатель составлял 1,78 миллиона баррелей.

23 января агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil в целях отказа от нефти из РФ закупила 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы. Кроме того, сообщает газета «Известия», правительство Индии собирается направить $100 млрд на геологоразведку для потенциальной добычи собственной нефти. Власти страны ставят цель увеличить мощности нефтепереработки до 6 млн баррелей в сутки к 2030 году.

В то же время эксперты сомневаются, что Индия сможет полностью отказаться от закупок углеводородов у России. Заведующий сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН Петр Топычканов в эфире телеканала «Россия 24» отмечал:

«Индия не может уйти от российской нефти.

Индия – это динамично растущий рынок, и в частности сделка с Европейским союзом показала, что это растущий рынок для автомобильной промышленности, средний класс. У него запросы растут, и поэтому нефтепродукты, которые Индия будет производить из российской нефти, им сложно найти альтернативы по такой же цене».