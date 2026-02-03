Приемный сын главкома ВСУ Сырского высказался о возможности переезда в Россию

Пасынок Сырского после получения гражданства может переехать в Россию

Живущий в Австралии приемный сын главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, Иван Сырский в будущем рассматривает возможность переезда в Россию. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам Сырского-младшего, новостей по поводу получения им российского гражданства пока нет. Он рассматривает возможность переезда в Россию, но сам этот процесс оказался очень долгим и финансово затратным. Поэтому вопрос о переезде будет решаться в порядке общей очереди, после получения российского гражданства.

В марте 2024 года Иван Сырский попросил президента России Владимира Путина предоставить ему гражданство РФ, поскольку он считает себя русским. После этого пасынок главкома ВСУ рассказал об угрозах в свой адрес за пророссийскую позицию и участие в активных действиях русской общины Австралии.

Ранее пасынок главкома ВСУ «из уважения к Путину» возглавил автопробег к 9 Мая в Сиднее.