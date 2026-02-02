Глава МИД Украины назвал президента ФИФА «моральным дегенератом» из-за России

Глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в социальной сети X назвал президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино «моральным дегенератом» из-за его позиции по возвращению России в международный футбол.

«Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России прекратить войну», — заявил он.

2 февраля Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

