Ивановская прокуратура обратилась в суд из-за незаконного выделения земли чиновникам

Прокуратура направила в Ивановский районный суд иск к региональным администрациям, органам соцзащиты и супруге председателя областного комитета по труду и занятости Романа Соловьева, Елене Соловьевой из-за незаконно полученного земельного участка. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«Летом 2023 года Соловьева обратилась с заявлением о постановке на учет и предоставлении бесплатного земельного участка для семьи (муж и трое детей). Менее чем через 20 дней семье выделили участок площадью 800 кв. метров в деревне Говядово Ивановского района для индивидуального жилищного строительства», — пишет издание.

Земля была предоставлена вне очереди и в приоритетном порядке, в обход интересов более тысячи многодетных семей, ожидавших участков, рассказали журналистам в надзорном ведомстве.

Как отмечается, прокуратура в иске требует, чтобы суд запретил семье чиновника использовать незаконно выделенную землю и затем вернул ек государству. По информации «Ъ», в настоящее время готовится несколько дополнительных исков против представителей региональной элиты, которые бесплатно получили земельные участки с коммуникациями неподалёку от Иваново вместо многодетных семей, стоящих в очереди.

Ранее стало известно, что защита получившего самую крупную взятку в истории МВД обжалует изъятие его активов.