В вулканических породах Южной Камчатки нашли повышенное содержание меди

Ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга вместе с коллегами из Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН обнаружили значительное распространение медной минерализации в породах восточного побережья – от Авачинской губы до бухты Мутная. Об этом «Газете.Ru» сообщили в КамГУ.

Камчатка считается одним из перспективных регионов России для обнаружения медно-порфировых систем. При этом перспективы юго-восточного побережья полуострова с точки зрения медно-порфирового оруденения изучены слабо. Данные о положении медно-порфировых объектов в Индонезии и на Аляске показывают принципиальную возможность локализации крупных миоценовых месторождений не только в тыловых зонах, но и в пределах прибрежной части островной дуги.

В ходе полевых работ исследователи собрали и проанализировали 141 образец магматических и осадочных пород. Пробы отбирались в обнажениях Берегового хребта со стороны Тихоокеанского побережья. Геохимический анализ выявил повышенное содержание меди в 49 образцах — концентрация металла в них превысила 100 ppm. Максимальное содержание меди (3042 миллионных доли) обнаружено в породах габбро завойковского вулканического комплекса в районе бухты Русская.

«Благодаря нашим исследованиям удалось выделить зону в прибрежной полосе Южной Камчатки, где концентрации меди в магматических породах намного выше фоновых значений. Надеемся, это исследование в будущем поможет более четко локализовать источник медного оруденения при проведении поисковых работ», – пояснила одна из авторов исследования, доцент кафедры биологии и наук о Земле КамГУ им. Витуса Беринга, ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Бергаль-Кувикас.

Среднее содержание меди в образцах с концентрацией выше 100 ppm составило 223 ppm, тогда как в остальных 92 пробах оно варьировалось от 10 до 100 ppm. Для сравнения: обычно содержание меди в земной коре составляет от 47 до 100 ppm, причем для кислых пород характерно около 20 ppm, а для основных — порядка 100 ppm.

Наиболее высокие концентрации меди обнаружены в субвулканических андезибазальтах поздней фазы завойковского комплекса. Выявленные показатели сопоставимы с медными аномалиями в пределах рудного поля медно-порфирового месторождения Песчанка в Чукотском автономном округе, которое является одним из крупнейших в России.

Полученные результаты могут стать обоснованием для проведения тематических поисковых работ на перспективных участках побережья.

