В двух украинских городах произошли взрывы

В Днепре (Днепропетровск) и Харькове произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Уточняется, что в городах слышали несколько серий взрывов.

В настоящее время воздушная тревога действует в Киеве, Киевской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.

Также в ночь на 3 января произошли взрывы в Киеве.

Незадолго до этого Telegram-канал Insider UA сообщил, что ночью Украина может подвергнуться массированному налету беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его сведениям, запуск дронов произошел минимум с пяти направлений и идет подготовка к атакам с других локаций.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

