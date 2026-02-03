Размер шрифта
В Норвегии отстранили посла за связь Эпштейном

Посла Норвегии Юуль отстранили от должности для проверки ее связей с Эпштейном
Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство иностранных дел Норвегии временно освободило от обязанностей посла страны в Иордании и Ираке Мону Юуль на время расследования в отношении ее связей со скандально известным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщил глава МИД королевства Эспен Барт Эйде в комментарии телерадиокомпании NRK.

«Она не будет исполнять обязанности посла до тех пор, пока эти вопросы (о связи с Эпштейном. — прим. ред.) не прояснятся», — заявил Эйде.

В комментарии норвежскому телеканалу TV2 посол Юуль заявила, что ее связь с Эпштейном проистекает из отношений между ним и ее супругом. Она также подчеркнула, что у нее не было каких-либо социальных или профессиональных связей с финансистом.

«Мои контакты с Эпштейном носили случайный и частный характер, [и] не происходили в рамках службы. Но по прошествии времени я понимаю, что мне стоило быть осмотрительнее. Это также касается короткого частного визита (к Эпштейну. — прим. ред.) в 2011 году», — отметила она.

До этого британская газета назвала секс-империю Эпштейна «медовой ловушкой КГБ». Журналисты указали на якобы существующую связь скандально прославившегося финансиста с российскими спецслужбами. Таким образом британская пресса пыталась объяснить, каким образом Эпштейн вел сверхбогатый образ жизни, несовместимый с его карьерой простого финансиста.

Ранее стало известно, что Жириновский пять раз упоминается в файлах по делу Эпштейна.
 
