Насиловал три года. Православному блогеру вынесли приговор за надругательство над девочкой

Суд признал православного блогера Клауда Роммеля виновным в изнасиловании 12-летней девочки и приговорил его к 15 годам колонии. Как выяснили следователи, мужчина развращал ребенка на протяжении трех лет. Сам мужчина публиковал видео, на которых утверждал, что спас ребенка от маргинальной матери.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор православному блогеру Клауду Роммелю, который на протяжении трех лет насиловал девочку. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Роммель с 1 января 2021 года по 18 февраля 2024 года, находясь в квартире <…>, используя беспомощное состояние малолетней 2013 года рождения, используя свой авторитет взрослого, умышленно, неоднократно совершал в отношении потерпевшей иные насильственные действия сексуального характера, причинив, таким образом, ей нравственные страдания, физическую боль, нарушив ее половую неприкосновенность, нормальное половое, психическое и нравственное развитие»,

— рассказали представители инстанции.

Суд признал блогера виновным по уголовным статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» и приговорил его к 15 годам лишения свободы .

Отбывать наказание Роммель будет в колонии строгого режима. Сам мужчина свою вину не признал.

Кто такой блогер Роммель

Клауд Роммель — православный блогер из Санкт-Петербурга. На своем YouTube-канале, на который были подписаны более 7 тысяч человек, мужчина публиковал видео на религиозные темы.

По информации «Фонтанки.ру», блогер родился в 1993 году в Подмосковье, однако давно переехал в Петербург. В городе он работал установщиком памятников на Никольском кладбище. В марте 2021 года он заявил, что по время обхода территории возле одной из могил ему якобы явился святой Иоанн Кронштадтский . Затем образ исчез, а на его месте осталась мокрая фотография, которая через какое-то время растворилась.

«Клауд запомнил, что на карточке было групповое фото 12 человек, в центре восседал боярин Андрей Кобыла — родоначальник рода Романовых, который крестился на Руси во время правления князя Александра Невского», — пишет издание.

Эта история получила широкое распространение в православном сообществе. И, несмотря на споры насчет ее подлинности, она привлекла поток паломников к часовне блаженного Матвея Татомира на Никольском кладбище, за которой Роммель ухаживал. Тогда мужчина принялся активно вести блог.

Как разоблачили педофила

Газета «Коммерсантъ» уточняет, что в Санкт-Петербург Роммель переехал не ранее 2014 года, тогда же он стал сильно верующим человеком. Однажды во время службы в Александро-Невской лавре он повстречал бедную женщину, с которой начал строить отношения. Он даже снял квартиру и перевез туда как гражданскую жену, так и ее маленькую дочь. Однако позже у них произошел разлад, и они стали жить в разных комнатах. В какой-то момент блогер переселил ребенка к себе, сославшись на «маргинальность» матери.

В начале 2024 года полураздетую 10-летнюю девочку в постели с Роммелем застала ее крестная. Женщина обратилась в полицию, началась проверка. Однако мужчина заявил, что испытывает к ребенку исключительно отцовские чувства, а в упомянутый момент делал ей «медицинский массаж» . Мать заявление писать не стала. В результате блогер отделался протоколом о мелком хулиганстве.

После этого эпизода Роммель начал публиковать видео с девочкой. Он утверждал, что с матерью она жила в антисанитарии и над ней постоянно издевались. Мужчина же ее будто бы «спас». Девочка говорила, что лучше отправится в приют, чем к родителям.

«Клауд — один-единственный, кто меня взял и поддержал. Он понял, какие у меня проблемы с родителями, он мою жизнь просто изменил в хорошую сторону. Если бы он меня не взял к себе, я бы была уже вся поломанная и неверующая»,

— утверждала девочка.

Также ребенок неправдоподобно демонстрировал радость от общения с мужчиной. Позже, во время очередной проверки, девочку все-таки отправили в приют.

30 сентября 2024 года Роммеля задержали. 3 октября суд избрал ему меру пресечения. А спустя почти полтора года блогеру вынесли приговор.