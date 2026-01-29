3 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

3 февраля в мире отмечают День борьбы с ненормативной лексикой и чествуют женщин-врачей. Православные верующие сегодня вспоминают преподобного Максима Грека. А по народному календарю — Максимов день, когда под запретом ссоры с близкими. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 3 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 3 февраля

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой направлен против нецензурной брани и призван привлечь внимание общества к культуре речи и чистоте родного языка. В отличие от сленга и жаргона, мат запрещен законом в публичном пространстве и осуждается обществом. Однако лингвисты фиксируют рост употребления матерных слов россиянами.

Нецензурную лексику часто используют как эмоциональную реакцию на стресс, а для подростков она становится способом «казаться взрослее». Борьба с матом требует не только запретов, но и воспитания внутренней культуры.

Международный день кормления птиц

В начале февраля из-за холодов и снежного покрова естественный корм становится для птиц еще менее доступен, чем в начале зимы. Инициаторы Международного дня кормления птиц призывают помочь пернатым с пропитанием. Очень важно делать это правильно : вместо хлебных крошек, которые могут навредить, лучше использовать питательные смеси семян, несоленое сало. Это даст птицам необходимую энергию для обогрева и выживания.

Nitr/Shutterstock/FOTODOM

Международный день женщины-врача

Путь в профессию врача для женщин был долгим и сложным. Лишь во второй половине XIX века в ряде стран появились законы, допустившие представительниц женского пола к изучению медицины. Право женщин становиться врачами отстояла англичанка Элизабет Блэкуэлл. В 1849 году, еще до выхода закона, она смогла поступить в Женевский медицинский колледж и с отличием его окончила, став первой в истории дипломированной женщиной-врачом. День ее рождения, 3 февраля 1821 года, и стала датой праздника, который отмечается с 2016 года.

В России первой женщиной-врачом была Надежда Суслова, окончившая в 1867 году университет за границей. Но, чтобы вести врачебную практику на родине, ей пришлось повторно сдавать экзамены и защищать диссертацию в Санкт-Петербурге.

День пропавших без вести людей

Дата служит напоминанием о тысячах пропавших людей, чьи судьбы остаются неизвестными, и о невыносимом горе их родных и близких. Ее отмечают по инициативе американки Джо Энн Лоуитцер в день рождения ее дочери Эли, которая бесследно исчезла в 2010 году.

Сначала дату утвердили законодатели Техаса, но постепенно она получила повсеместное распространение, ведь проблема пропажи людей актуальна в разных странах. Кстати, по инициативе ООН 30 августа в мире отмечают Международный день жертв насильственных исчезновений.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 3 февраля в других странах

День морковного торта — США. Морковный торт — один из популярных видов десерта у американцев. Но рецепт блюда родился не в США. Еще в Средневековье морковь использовали как натуральный заменитель дорогого сахара в выпечке. Особую популярность торт приобрел в послевоенной Англии во время дефицита продуктов. Готовят его, смешивая тертую морковь с тестом, добавляют орехи, сухофрукты и пряности.

Сэцубун — Япония. Традиционный японский праздник символизирует наступление весны. Это день изгнания злых духов и привлечения удачи перед началом нового сезона. Его часто сравнивают со Старым Новым годом, Масленицей и даже Хэллоуином. Принято совершать обряд «маме-маки» — разбрасывать сухие соевые бобы и кричать: «Они ва-а-а сото! Фуку ва-а-а ути!», что означает «Злой дух, вон! Счастье — в дом!»

Люди бросают бобы в мужчину, одетого в демона, во время празднования Сэцубун в храме Осу Каннон в Нагое, Япония, 3 февраля 2022 года Ben Weller/AFLO/Global Look Press

Религиозные праздники 3 февраля

День памяти преподобного Максима Грека

Максим Грек был ученым монахом, просветителем Руси. Родился в Греции в 1470 году, учился в Европе, затем принял постриг на Афоне.

В 1518 году по просьбе великого князя Василия III он прибыл в Москву для перевода церковных книг. Максим Грек встал на сторону тех, кто критиковал церковные и политические злоупотребления. В итоге из-за ошибок в переводах и конфликта с митрополитом Даниилом Максим Грек был осужден. Он провел более пяти лет в заточении, а потом около 20 лет в ссылке в Твери. Несмотря на гонения, Максим Грек продолжал упорно трудиться на ниве духовного просвещения и писать новые сочинения. Согласно легенде, в темнице к нему явился Ангел и сказал: «Терпи, старец! Этими муками избавишься вечных мук». Последние годы жизни Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре, где и скончался.

Максим Грек Wikimedia Commons

Православная церковь 3 февраля также чтит память: • мученицы Агнии девы;

• преподобного Максима Исповедника;

• мученика Неофита Никейского;

• мучеников Валериана, Кандида, Евгения и Акилы;

• преподобного Анастасия Римского, Константинопольского исповедника;

• преподобного Неофита Ватопедского;

• священномученика Илии Березовского, пресвитера. В этот день отмечаются:

• Праздник иконы Божией Матери «Ктиторская»;

• Праздник иконы Божией Матери «Отрада Ватопедская». Католическая церковь вспоминает: • священномученика Власия Севастийского;

• святого епископа Ансгара;

• святую Маргариту Английскую;

• святого Гаделина и других.

Ночь Бараат у мусульман

Ночь Бараат — это особая священная ночь для мусульман, которая приходится на 15-е число месяца шаабан. Ее название означает «Ночь очищения» или «Ночь освобождения». Согласно верованиям, в эту ночь Аллах проявляет особую милость: прощает грехи, принимает молитвы и определяет судьбы людей на предстоящий год. В 2026 году праздник отмечают со 2 на 3 февраля.

Главный смысл Ночи Бараат — искреннее покаяние, надежда на милость Всевышнего и стремление к духовному обновлению.

Народные праздники и приметы 3 февраля

Максимов день

Максимов день, или Максим Утешитель, — это народное название дня памяти преподобного Максима Грека, которого на Руси почитали как помощника в бедах и заступника за вдов и сирот. В этот день старались сердечно поблагодарить всех, кто когда-либо приходил на помощь.

Также молились о семейном благополучии. Супруги вместе выходили во двор, стряхивали иней с деревьев и приговаривали: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу».

В Максимов день строго запрещалось ссориться, особенно с близкими, чтобы не навлечь долгие размолвки. Нельзя было выходить из дома после заката и желать кому-либо зла — верили, что дурные мысли и поступки обернутся против самого человека.

Приметы:

Весь день светит солнце — впереди сильные морозы.

Небо чистое, без единого облака — к сырому и холодному лету.

В полдень солнце из-за туч вышло — весна предстоит ранняя.

Утром небо тучами затянуло — к метелям.

Солнце на закате стало багряным — налетит сильный ветер.

Какие исторические события произошли 3 февраля

1565 год — русский царь Иван Грозный учредил опричнину.

1637 год — пик тюльпаномании в Нидерландах. Из-за спекулятивного роста цен на луковицы тюльпанов перегретый рынок рухнул, началась биржевая паника; всего за одну ночь тысячи голландцев были разорены.

1830 год — Российская империя, Великобритания и Франция подписали Лондонский протокол, признав независимость Греции от Османской империи.

1925 год — из Большого театра СССР впервые транслировалась радиопостановка оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина. С этого дня начались регулярная трансляция спектаклей из театров Москвы.

1931 год — землетрясение в Хокс-Бей произошло на Северном острове Новой Зеландии. Погибли 256 человек.

1945 год — завершилась Висло-Одерская стратегическая наступательная операция советских войск, в ходе которой была освобождена почти вся Польша и захвачен плацдарм на Одере.

1959 год — в авиакатастрофе в штате Айова погибли восходящие звезды рок-н-ролла Ричи Валенс, Биг Боппер и Бадди Холли. Дата вошла в историю как «день, когда умерла музыка».

1966 год — советская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-9» впервые в истории освоения космоса осуществила мягкую посадку на поверхность Луны и передала на Землю телепанорамы лунной поверхности.

«Луна-9», сферический космический аппарат сбросил амортизаторы и раскрыл лепестки Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН/keldysh.ru

1972 год — метель в Иране привела к гибели около 4000 человек. Считается самой смертоносной в истории, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

1994 год — состоялся первый полет российского космонавта на американском космическом корабле — он был совершен Сергеем Крикалевым на шаттле «Дискавери», в рамках космического полета STS-60.

1994 год — подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Грузией.

Дни рождения и юбилеи 3 февраля

В 1777 году родился Джон Чейн — британский военный врач, по имени которого назван симптом — «дыхание Чейна — Стокса».

В 1809 году родился Феликс Мендельсон — немецкий композитор, пианист, дирижер, педагог.

В 1854 году родился Сергей Корсаков — русский психиатр, создатель московской школы психиатрии.

В 1872 году родился Иван Фомин — русский советский архитектор, педагог, историк архитектуры.

В 1884 году родился Василий Агапкин — русский военный дирижер и композитор, автор марша «Прощание славянки».

В 1906 году родилась Валентина Токарская — советская актриса театра и кино, звезда Московского мюзик-холла и Театра сатиры, народная артистка РФ.

В 1909 году родился Сергей Плотников — актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист СССР.

В 1909 году родился Николай Шатов — первый советский штангист, побивший официальный рекорд мира, чемпион Европы (1947).

В 1941 году родился Эдуард Володарский — советский и российский киносценарист, драматург и прозаик.

В 1963 году родился Илья Кричевский — советский архитектор, один из трех погибших защитников Белого дома во время августовского путча 1991 года. Герой Советского Союза (1991, посмертно).

66 лет исполняется Йоахиму Леву — главному тренеру национальной сборной Германии по футболу с 2006 по 2021 год.

61 год исполняется Море Тирни — американской актрисе кино и сериалов, лауреату «Золотого глобуса». Наиболее известна по роли Эбби Локхард в сериале NBC «Скорая помощь».

56 лет исполняется Уорвику Дэвису — английскому актеру, снимающемуся в Голливуде, одному из самых известных актеров-карликов в истории кино, исполнителю роли Лепрекона в одноименной серии фильмов и гоблина Крюкохвата в саге о Гарри Поттере.

Gary Mitchell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

53 года исполняется Андрею Чернышову — российскому актеру театра и кино, телеведущему.

50 лет исполняется Айле Фишер — австралийской киноактрисе. Наиболее известна по фильмам «Скуби-Ду», «Шопоголик», «Иллюзия обмана».

50 лет исполняется Дэдди Янки — пуэрто-риканскому певцу, актеру, композитору и продюсеру.

44 года исполняется Вере Брежневой — поп-певице, актрисе, бывшей участнице поп-группы «ВИА Гра».