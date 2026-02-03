Размер шрифта
Стало известно, почему Трамп пытается удержать Россию от ударов возмездия

Коротченко: Трамп удерживает Россию, чтобы Украина не капитулировала
Efrem Lukatsky/AP

Президент США Дональд Трамп пытается удержать Россию от ударов возмездия, чтобы Украина могла вести переговоры о перемирии. Такое мнение выразил газете «МК» военный аналитик Игорь Коротченко.

«Украинский президент [Владимир Зеленский] своими террористическими ударами по российским регионам давно сжег все мосты на пути к переговорам. Ему жизненно необходимо продолжение войны, и это надо учитывать в «переговорной истории», — подчеркнул Коротченко.

Военный аналитик уточнил, что западные страны «руками Трампа и других» предпринимают попытку оказывать влияние на Москву в продвижении своей переговорной линии, так как уничтожение энергетической системы страны может означать «капитуляцию на наших условиях».

До этого Трамп прокомментировал урегулирование конфликта на Украине. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он сказал, что дела идут «очень хорошо».

Ранее в двух украинских городах произошли взрывы.
 
