Российская частная компания разрабатывает многоразовую ракету «Галактика»

Российская частная компания Space Energy занимается разработкой документации на ракету среднего класса «Галактика», которую планируется оснастить многоразовой первой ступенью. Об этом рассказал РИА Новости главный конструктор компании Георгий Емелин.

«В настоящее время ведется работа над проектной документацией ракеты-носителя среднего класса «Галактика», который по аналогии с зарубежным ракетоносителем Falcon 9 получит многоразовую первую ступень», — уточнил он.

По словам Емелина, рендеры и основные технические характеристики ракеты компания планирует опубликовать уже в 2026 году.

В июле генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация планирует завершить испытания прототипа возвращаемой первой ступени ракеты-носителя в ближайшие полтора-два года. По его словам, техническое задание на отработку системы подписано в июне 2024 года. При этом Баканов подчеркнул: ускорение процесса разработки может негативно отразиться на качестве технологии.

