Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Российская частная компания разрабатывает многоразовую ракету «Галактика»

РИА Новости: компания Space Energy разрабатывает многоразовую ракету
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская частная компания Space Energy занимается разработкой документации на ракету среднего класса «Галактика», которую планируется оснастить многоразовой первой ступенью. Об этом рассказал РИА Новости главный конструктор компании Георгий Емелин.

«В настоящее время ведется работа над проектной документацией ракеты-носителя среднего класса «Галактика», который по аналогии с зарубежным ракетоносителем Falcon 9 получит многоразовую первую ступень», — уточнил он.

По словам Емелина, рендеры и основные технические характеристики ракеты компания планирует опубликовать уже в 2026 году.

В июле генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация планирует завершить испытания прототипа возвращаемой первой ступени ракеты-носителя в ближайшие полтора-два года. По его словам, техническое задание на отработку системы подписано в июне 2024 года. При этом Баканов подчеркнул: ускорение процесса разработки может негативно отразиться на качестве технологии.

Ранее SpaceX собралась запустить на орбиту до 1 млн спутников для ИИ.
 
Теперь вы знаете
Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе: 7 «российских следов» в деле Эпштейна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!