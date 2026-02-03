Россиян предупредили, за какие опоздания им грозит увольнение

В Общественной палате рассказали, что за опоздание на четыре часа могут уволить

Работодатель может уволить сотрудника за опоздание, если работника нет на месте дольше четырех часов. Об этом РИА Новости рассказал член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

«Опоздание на срок до четырех часов не может быть причиной увольнения. Однако если работника нет на месте дольше четырех часов, то это считается прогулом, который может привести к увольнению. Если работник регулярно приходит позже, то это может стать причиной для дисциплинарного взыскания», — объяснил Машаров.

Эксперт также подчеркнул, что согласно действующему трудовому законодательству, штрафовать сотрудников за опоздание запрещено. По его словам, Трудовой кодекс предусматривает только применение дисциплинарных мер, которые могут быть наложены в случае невыполнения работником своих обязанностей или их ненадлежащего исполнения.

До этого депутат Государственной Думы Ярослав Нилов рассказал, что работодатель не должен применять санкции к сотруднику, который опоздал на работу по уважительной причине и заранее предупредил об этом. При этом он уточнил, что в трудовой практике существуют объективные обстоятельства, из-за которых работник может не успеть вовремя приступить к обязанностям.

