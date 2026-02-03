Размер шрифта
Дмитриев обратил внимание на предупреждение Барака Обамы

Дмитриев обратил внимание на беспокойство Обамы из-за ДСНВ
Roman Naumov/Global Look Press

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X обратил внимание на заявление бывшего главы Белого дома Барака Обамы, который указал, что время для согласия США на продление действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с РФ истекает.

«Время истекает для США, чтобы принять продление СНВ-3, последнего договора о контроле над ядерными вооружениями между Соединенными Штатами и Россией. Даже храбрый Обама обеспокоен», — говорится в публикации.

29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова продлить договор СНВ-3 и ожидает ответа из Белого дома. В ноябре 2025 года российский лидер Владимир Путин заявил, что если американские власти не захотят продлевать договор, «то и не надо».

А 22 сентября глава государства говорил: Россия намерена сохранить статус-кво, чтобы избежать гонки вооружений, и в течение одного года после прекращения действия договора готова соблюдать ограничения.

Ранее на Западе предупредили о новой ядерной гонке из-за непродления ДСНВ.
 
