Центр Гамалеи: переболевшим COVID-19 в легкой форме необходимо сделать прививку

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что сделать прививку от коронавируса необходимо всем тем, кто переболел COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, сообщает ТАСС.

«Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно», — сказал ученый.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

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