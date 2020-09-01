Центр Гамалеи: переболевшим COVID-19 в легкой форме необходимо сделать прививку
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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что сделать прививку от коронавируса необходимо всем тем, кто переболел COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, сообщает ТАСС.
«Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно», — сказал ученый.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».
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