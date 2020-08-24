Розогин назвал сроки запуска «Ангары-А5»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что летные испытания ракеты-носителя «Ангара-А5» продолжатся в ноябре, передает РИА «Новости».

Об этом Рогозин рассказал в ходе доклада вице-премьеру Юрию Борисову на форуме «Армия-2020».

23 августа в Роскосмосе сообщили, что на космодроме Плесецк стартовала подготовка к летным испытаниям «Ангара-А5». Сейчас, по данным госкорпорации, проходит разгрузка модулей ракеты из железнодорожного состава.

«Ангара» — новое семейство российских ракет-носителей, использующее экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска: легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжелая «Ангара- А5» — в декабре 2014 года.

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