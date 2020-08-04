Ученый заявил, что в жару маски для защиты от COVID-19 нужно менять чаще

Медицинские маски в жаркую погоду быстрее приходят в негодность, а потому их нужно менять чаще для эффективной защиты от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на слова эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Менять маски придется чаще, так как в жару они быстрее становятся влажными и быстрее выходит из строя защитный слой изделия, а эффективность снижается. Кроме того, летом лучше отказаться от применения средств индивидуальной защиты темного цвета», — сказал эксперт.

По мнению Лебедева, опасаться теплового удара из-за ношения маски в жару не стоит.

Он также отметил, что угроза распространения инфекции в российских городах все еще сохраняется, и носить средства индивидуальной защиты необходимо везде, где сложно выдерживать социальную дистанцию.

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