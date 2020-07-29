Коронавирус мог перейти к человеку еще восемь лет назад

Ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон опубликовали исследование, в котором утверждается, что похожий на SARS-CoV-2 вирус был найден еще в 2012 году. Об этом сообщают «Известия».

За основу своего анализа они взяли магистерскую работу Ли Сюя из медицинского университета Кунь Мина. В ней описаны симптомы шести заболевших тогда пневмонией шахтеров.

Симптомы совпадают с признаками коронавируса, однако происхождение пневмонии не ясно. Тогда эту болезнь описали как вирус китайской рыжей подковообразной летучей мыши.

Исходя из работы Ли Сюя, исследователи сделали вывод, что именно обнаруженная тогда инфекция превратилась в SARS-CoV-2.

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