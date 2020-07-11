Генпрокуратура аргументировала отказ от 8 из 9 версий гибели группы Дятлова

Генеральная прокуратура отвергла восемь из девяти основных версий гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году. О вариантах смерти людей рассказал замглавы управления генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.

Он отметил, что изначально было 75 версий, потом их разбили на девять групп: ядерный взрыв; сейсмические явления на Северном Урале; ракетные испытания; лавина; один из туристов выдавал себя за Золотарева; прокурор знал о проверке за две недели до нахождения палатки; необоснованное внимание со стороны Генпрокуратуры СССР – соответственно, за этим делом могла скрываться какая-то другая информация о том, что там реально случилось.

Притом рассматривались даже варианты с «летающими объектами» и «светящимися шарами», а также с ураганом.

«Мы все эти девять версий проверили и каждой дали свою оценку», — вспоминает Курьяков.

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