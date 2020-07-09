Ученые обнаружили влияние COVID-19 на головной мозг

Ученые Университетского колледжа Лондона (UCL) предрекли волну заболеваний головного мозга из-за СOVID-19. Соответствующая научная статья опубликована в журнале Brain.

Специалисты изучили протекание болезни у 43 человек в возрасте от 16 до 85 лет.

Исследование показало, что у 10 из них была выявлена временная дисфункции мозга, а у 12 — его воспаления, некоторые из которых являлись острым диссеминированным энцефаломиелитом.

Также наблюдались другие серьезные повреждения, например инсульты.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19